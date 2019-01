Dem „Bachelor“ laufen die Kandidatinnen davon

Autsch, das kratzt am Ego! Eigentlich sollte ja der „Bachelor“ seinen Kandidatinnen die Rosen überreichen und damit entscheiden, wer gehen und wer bleiben darf. Doch in dieser Staffel ist irgendwie alles ganz anders. Denn nachdem in der letzten Woche schon Kandidatin Isabell seine Rose abgelehnt hatte, gaben in dieser Woche sogar zwei Mädels dem vermeintlichen Traumprinzen einen Korb.