Drew Sarich: Musik ist die beste Medizin

Publikumsliebling Drew Sarich wagt den Schritt aus seiner introvertierten Verletzlichkeit und zeigt auf seinem neuen Album „Hunting For Heaven“ Mut zum Leben, zur Vision und zur Hoffnung. Der gebürtige Amerikaner, der bereits seit 15 Jahren in Wien lebt, hat nun endgültig den Pop für sich entdeckt - und spielt am 25. Jänner im Wiener Gasometer.