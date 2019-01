Zoe Kravitz posiert in spektakulär sexy Outfit

Staffel 2 im Sommer 2019

Die Fortsetzung von „Big Little Lies“ wird von den Fans unterdessen mit Spannung erwartet. Die zweite Staffel soll im Sommer 2019 starten. Bereits bekannt ist, dass Meryl Streep zum Cast gestoßen ist und die Schwiegermutter von Nicole Kidmas Charakter Celeste spielt. Auch Bonnies Eltern, so heißt Zoe Kravitz in der Serie, tauchen auf. Sie werden aber nicht von ihren Eltern Lisa Bonet und Lenny Kravitz gespielt, wie gemunkelt wurde, sondern von Martin Donovan und Crystal Fox.