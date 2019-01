Neue Mrs. Amazon landet Heli in sexy Stiefeletten

Lara Croft hat Konkurrenz im echten Leben bekommen: Jeff Bezos‘ Geliebte Lauren Sanchez fliegt und landet Helikopter ganz lässig in knallengen Outfits und in Stiefeletten. Hochhackigen Stiefeletten. Lauren betreibt in Kalifornien eine Firma für Filmaufnahmen. Es wird spekuliert, dass die sexy Helikopter-Pilotin und der Amazon-Chef sich bei einem gemeinsamen Projekt für seine private Raketenfirma Blue Origin näher gekommen sind.