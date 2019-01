Ruf nach Strafen für leichtsinnige Wintersportler

„Eines vorweg“, sagt Anton Mattle, Tiroler Landtagsvizepräsident und Bürgermeister von Galtür: „Wenn Menschen in den Bergen in Not sind, dann rückt die Bergrettung aus. Unabhängig davon, wie sie in die Situation gekommen sind. Was aber erlaubt sein muss, ist, bei grob fahrlässigem Verhalten über Strafen zu diskutieren.“ Eine Meinung, die zunehmend auch Einsatzkräfte teilen: „Wir sind die Retter und weder für Strafen zuständig - noch dafür. Aber wenn es Unbelehrbare gibt, die bei Lawinenstufe vier ins freie Gelände gehen und die Retter auch noch anschnauzen, dann muss man langsam über Sanktionen nachdenken“, sagt Hochstaffl.