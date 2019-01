Schüsse in Ungarn: 22-Jährige am Weg der Besserung

Mädchen mit Axt am Kopf verletzt

Das kleine Mädchen schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Es wurde von dem 57-Jährigen auch mit einer Axt schwer am Kopf verletzt, so Laszlo Janos Tamas, Direktor des behandelnden Spitals in Györ, laut Medien. Eine weitere Schwester erlitt Brandverletzungen, da der Wiener einen Molotowcocktail in das Haus geworfen hatte. Danach beging der mutmaßliche Täter Selbstmord.