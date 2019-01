Schnee und Sturm: Wetterchaos zieht ins Finale

In Oberösterreich blieb es auch am Montag bei Lawinenwarnstufe vier, die Situation ist weiter angespannt. Der Schnee wurde in mittleren und tieferen Lagen immer schwerer, mehr als 1000 Feuerwehrmitglieder und Soldaten waren damit beschäftigt, Dächer abzuschaufeln, vor allem in Rosenau und Gosau. Die größeren Passstraßen - Pyhrnpass, Koppenpass und Hengstpass - sind weiterhin wegen Lawinengefahr gesperrt, Hallstatt und Obertraun waren nur per Zug und Schiff erreichbar. In 23 Schulen im Land fiel der Unterricht aus, in mehreren Skigebieten standen teilweise die Lifte still - im Mühlviertel wegen gesperrter Zufahrtsstraßen. Dort fiel auch in manchen Orten der Linienverkehr des Verkehrsverbundes aus.