„Es ist der intensivste Einsatz seit Tschernobyl“

Bis zu 140 km/h starke Windböen

Die Wetterlage sollte sich am Mittwoch bessern, schilderte Meteorologe Alexander Podesser in der Landeswarnzentrale. Seit Samstag waren in den höheren Lagen rund 100 Zentimeter Neuschnee dazugekommen, in tieferen Lagen hat es geregnet. Hinzu komme nun starker Wind - bis zu 140 km/h in den Bergen - sowie wärmeres Wetter. Das mache die Lawinengefahr noch kritischer, warnte er.