Michale Graves: „Spiele noch gerne Misfits-Songs“

Du hast nicht immer nur Musik gemacht, sondern bist auch selbstständig mit einem Unternehmen und hattest früher mehrere TV-Shows, wo du dich sehr breit zur allgemeinen Popkultur geäußert hast. Gefällst du dir in der Rolle des Meinungsmachers und Diskutanten?

Ich fühle mich darin wohl, das ist nicht abzustreiten. Auch das ist ein Teil meiner Mission. Punkrock-Musik ist dazu da, um über den Zeitgeist, Kultur, Politik, Geschichte und Musik zu reden. Früher war Punkrock extrem nihilistisch. Sieh dir nur die Sex Pistols und die ganzen britischen Bands an - das Motto war stets „No Future“. Der Grunge konnte dieses Gefühl ein gutes Jahrzehnt später noch einmal ähnlich intensiv wiedergeben. Er hat sich auf den Punkrock berufen. Die neuen Punks haben eine Ahnung von der Geschichte des Punk und verstehen, was in der Geschichte alles danebenging, aber es fehlt etwas das Feuer in den Menschen. Die Leute sind heute mit beiden Beinen fest im Leben und wissen oft klar, wohin sie in ihrer Zukunft gehen wollen. Sie denken nicht immer zurück, sondern sehen nach vorne. Gott hat mir ein Gehirn gegeben, dass so gut wie jedes andere funktioniert, aber ich versuche es zu nutzen. Jeder soll machen, was er will, aber schon in den Misfits-Zeiten habe ich meine Zeit hauptsächlich damit verbracht zu lesen, Dinge zu hinterfragen, zu diskutieren und zu recherchieren. Ich hatte immer eine sehr starke intellektuelle Seite und wollte unbedingt aufs College, aber als ich den Misfits beitrat, war der Traum begraben. Das ging sich alles nicht aus und mein Ersatz war, dass ich keine wilden Partys feierte, sondern mich lieber in Bücher verkroch und meinen Geist schärfte. Ich bin nicht prüde, aber ich habe mich nie zu Tode gefeiert. Mir war es immer wichtig, Musik, Kunst und Kultur zu unterstützen. Keiner hat etwas davon, wenn er nur im Exzess leben.