Das Video: Bundesheer vereint Laura und ihre Mama

Am Sonntag konnte die Straße nach Radmer, die L17, nach acht Tagen wieder freigegeben werden. Die akute Lawinengefahr konnte gebannt werden, nachdem am Samstagnachmittag einige Hubschrauberflüge zur Lawinensprengung möglich waren. Einige Straßen müssen aber gesperrt bleiben, 1555 Personen sind damit weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Die Feuerwehren sind in der Obersteiermark seit 5. Jänner im Dauereinsatz.