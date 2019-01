„Bin optimistisch, dass ich nicht übrig bleibe“

Nach dem überraschenden Liebes-Aus von Moderator Florian Silbereisen (37) und Schlagerstar Helene Fischer (34) im Dezember wurde es still um das Ex-Paar - vor allem um Silbereisen. Denn während Fischer bereits bekannt gab, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, hat Silbereisen laut eigenen Worten keine neue Freundin. Er lasse es zurzeit ruhig angehen: „Ich bin nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe.“