Nach Ausraster: Jetzt sitzt Verstappen Strafe ab!

Ausraster nach Crash

Wie kam es dazu? Beim Grand Prix von Brasilien am 11. November des vergangenen Jahres kam es in der 44. von 71 Runden zwischen den beiden Fahrern zu der folgenschweren Kollision. Seite an Seite lagen sie in der berühmten Kurvenkombination Senna-S. Ocon war längst abgeschlagen und wollte sich zurückrunden, Verstappen indes führte zu diesem Zeitpunkt das vorletzte Saisonrennen an. Dann kam es zum Crash, bei dem sich der Niederländer die rechte Flanke an seinem Red Bull demolierte und wie auch Ocon drehte.