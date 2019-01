Video zeigt Attacke auf deutschen Rechtspolitiker

Aufnahmen widersprechen den AfD-Angaben

Das nun veröffentlichte Video zeigt - zum Teil in Zeitlupe - die relevanten Sequenzen des Ablaufs der Tat in ihrer Rohfassung, aufgenommen von zwei verschiedenen Kameras in der Sankt-Pauli-Passage beim Theater am Goetheplatz in Bremen und widerspricht in weiten Teilen den AfD-Angaben. Zu sehen ist, wie die drei Angreifer Magnitz folgen, dieser wenig später von einem der drei unbekannten Männer von hinten angesprungen wird (Bild unten) und in der Folge zu Boden stürzt.