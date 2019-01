Schwere Explosion vor AfD-Büro in Sachsen

Vor dem Büro der AfD in der sächsischen Stadt Döbeln hat sich am Donnerstagabend eine schwere Explosion ereignet. Die Polizei ermittle wegen eines mutmaßlichen Anschlags, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Chemnitz. Gegen 19.20 Uhr sei vor dem Büro eine „unbekannte Substanz zur Explosion gebracht worden“.