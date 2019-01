Caritas „beflegelt“: Van der Bellen kritisiert FPÖ

Zweifel an Verstaatlichungsplänen der Bundesregierung

Darüber hinaus meldete das Staatsoberhaupt Zweifel an der Verfassungskonformität der von der Regierung geplanten Verstaatlichung der Rechtsberatung von Asylwerbern an: „Wenn es so weit kommt, werden wir uns das in der Präsidentschaftskanzlei verfassungsrechtlich genauer anschauen“, so Van der Bellen. „Denn eine solche Maßnahme tangiert die Grundrechte.“