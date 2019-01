Austria verleiht Friesenbichler an Konkurrenten

Wunschspieler

Der 24-Jährige, verheiratet, Vater einer Tochter (3,5) und eines Sohnes (2), genießt in Wolfsberg echten „Heimvorteil“: So ist er von seinem Haus am Stadtrand von Graz in knapp 35 Autominuten in Wolfsberg, dazu kennt Trainer Ilzer seinen Wunschspieler von Kindesbeinen an. Kevin, der seit 2010 den Nachwuchs der Bayern durchlief, dann von Benfica gekauft und erst an Lechia Danzig, dann an Austria verliehen wurde, ist ja der Sohn von Bruno Friesenbichler, dem langjährigen Trainerkollegen von Ilzer und Ex-Kärnten-Spieler und -Klagenfurt-Coach.