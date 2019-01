Schuldnerberatung: Ansturm nach den Feiertagen

„In der Vorweihnachtszeit denken viele nicht an Schulden, das holt nun manche Leute ein“, weiß Christian Neumayer, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien. Besonders in der Zeit von Februar bis April schnellt die Zahl der Hilfesuchenden in die Höhe. „Üblicherweise melden sich 400 Neukunden im Monat, in dieser Zeit sind es über 600“, so Neumayer.