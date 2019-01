Jugendliche überlebten Lawinenabgang unverletzt

Zu dem Lawinenabgang kam es kurz nach 11 Uhr auf einer blauen Piste am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger. Die betroffenen Schüler sind 16 und 17 Jahre alt. Zwei davon wurden zur Gänze und zwei zum Teil von den Schneemassen begraben. Zwei weitere Jugendliche wurden zwar von der Lawine erfasst, aber nicht verschüttet. Die 29-jährige Lehrerin, welche die Gruppe begleitet hatte, und eine weitere Schülerin entkamen dem Schneebrett.