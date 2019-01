Austro Control testet für Flughäfen Hightechabwehr

Hightech-Systeme derzeit in Erprobung

Man sei aber mit verschiedenen Herstellern diesbezüglich in Kontakt und evaluiere die Möglichkeiten, es seien sogar Systeme zur Detektion (zum Aufspüren; Anm.) von Drohnen in Erprobung, verriet Pohanka. Ob solche Hightech-Anlagen in naher Zukunft auf Österreichs Flughäfen zum Einsatz kommen, sei aber noch völlig unklar. Es gebe auch schon die Möglichkeit, Drohnen mittels sogenannter Jammer (das sind starke Funksender, mit denen die Kommunikation des Fluggerätes mit seinem Piloten unterbrochen wird; Anm.), vom Himmel zu holen. Aus Sicherheitsgründen sei eine solche Lösung derzeit aber nicht angedacht, so Pohanka.