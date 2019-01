Diese Putztipps kennen Sie bestimmt noch nicht

Egal ob im Drogerie- oder Supermarkt - das Angebot an Reinigungsmitteln erschlägt einen fast. Gefangen in einem Rausch aus Farben, Düften und Versprechungen steht man benommen vor den Regalen. Die Wahl fällt meist auf das gewohnte Produkt oder ein Angebot. Aber ist das wirklich die bestmögliche Wahl? Nein. Auf der Suche nach Wunderwaffen gegen Schmutz und Staub sind wir auf die Hitliste aus dem „Amiland“ gestoßen. Denn wie heißt es so schön: „Wer es in Amerika schafft, schafft es überall.“ In diesem Sinne stellen wir Ihnen die hierzulande (noch) Geheimtipps vor!