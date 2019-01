Drogendealer droht in Wien lebenslange Haft

Es ist ein in Österreichs Justizgeschichte außergewöhnlicher Prozess: Dem laut 92 Seiten Anklageschrift mutmaßlichen Paten der nigerianischen Drogenmafia droht in Wien lebenslange Haft! Der offiziell in Holland als Kfz-Mechaniker arbeitende Verdächtige war bei der „Operation Sturmvogel“ ins Netz gegangen.