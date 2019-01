Doppelstaatsbürgerschaft bei Hard Brexit möglich

2018 war für Außenministerin Kneissl das Jahr, in dem sie auf ihrer Hochzeit mit Russlands Präsident Wladimir Putin tanzte - das freilich sprach sie in ihrer Pressekonferenz am Dienstag nicht an. Umso ausführlicher blickte sie dafür auf den österreichischen EU-Ratsvorsitz zurück. Ihre Bilanz: Dieser war ein voller Erfolg auf allen Ebenen.