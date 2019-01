Cathy Lugner meldet sich nach Auszeit zurück

Was Cathy genau hatte und ob sie mittlerweile wieder vollständig gesund ist, darüber will sie allerdings noch nicht sprechen. Die Fans sind jedenfalls begeistert vom Social-Media-Comeback des Playmates. „Ich bin so froh und dankbar, dass es dir wieder besser geht!“, „Schön dass du wieder da bist“ oder „Ich wünsche frohes, neues, glückliches Jahr - ich hoffe, dass es dir gut geht“, heißt es neben den neuen Fotos.