Drei Pkw unter Lawine: „Sperren sind kein Spaß“

Viele Sperren

Steiermarkweit waren fast 2000 Menschen abgeschnitten, nachdem auch die Straße in die Radmer bei Eisenerz mit rund 500 Bewohnern wegen drohender Lawinen gesperrt wurde. Die Versorgung sei jedoch weitgehend sichergestellt. Für die medizinischen Zentren in Mariazell und in Eisenerz sei zusätzliches Personal in Bereitschaft gerufen worden, sagte Schickhofer. Laut Eitner seien mehrere hundert Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz: „Allein in den 39 tätigen Lawinenkommissionen seien zumindest sieben Personen aktiv, alle freiwillig“, betonte Eitner. Viele Sperren seien eingerichtet worden, weil die Situation wegen der schlechten Sicht und der Schneefälle unübersichtlich sei: „Wir wissen zum Beispiel nicht, was sich da am Grimming oben abspielt“, sagte Schickhofer zur Sperre der Ennstalstraße (B320) zwischen Espang und Trautenfels.