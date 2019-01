Auto blieb direkt auf Bahnübergang hängen

Tiefe Spurrillen auf der Gleisanlage wurden dem Autolenker am Bahnübergang Weißenbach in Bad Goisern zum Verhängnis. Er blieb mit seinem Fahrzeug direkt am Bahnübergang hängen. Ein Wiener wollte noch helfen, das Auto von den Gleisen zu schieben, als nach etwa zwei Minuten die Warnleuchten des Bahnübergangen einen Zug ankündigten und sich die Schrankenanlage schloss. Der 55-Jährige und sein Helfer brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.