Sankt Veiter (31) verstarb plötzlich in Arabien

Der tragische Tod eines 31-jährigen Kärntners aus Sankt Veit an der Glan, der auf Arbeitseinsatz in Saudi-Arabien war, bleibt ungeklärt. Nachdem Familie und Freunde des jungen Mannes in der Heimat Abschied nehmen konnten, warten Behörden auf Informationen, was zum plötzlichen Ableben geführt hatte.