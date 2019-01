Unfälle sorgten für Megastau auf der Autobahn

Die 17-Jährige war mit ihrer Mutter am Beifahrersitz und der Schwester (9) am Rücksitz von Klagenfurt in Richtung Völkermarkt unterwegs. Sie absolvierte gerade eine Fahrt für den L17-Schein, als sie gegen 18 Uhr im Baustellenbereich plötzlich links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betonleitwand prallte.