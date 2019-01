Gefährlich: Netflix warnt vor „Bird Box“-Challenge

Vor wenigen Tagen ist auf der Streamingplattform Netflix der Film „Bird Box“ mit Sandra Bullock in der Hauptrolle angelaufen, auf Deutsch mit dem Zusatz „Schließe deine Augen“. Netflix selbst dürfte von den weitreichenden Konsequenzen dieser Aufforderung überrascht worden sein und warnt jetzt vor dem Internetphänomen, bei dem Nutzer sozialer Medien in Anlehnung an den Thriller mit Augenbinde durch ihr Haus gehen, Rolltreppe fahren oder sogar am Steuer eines Autos sitzen. „Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss: Bitte verletzt euch nicht bei dieser ,Bird Box‘-Challenge“, hieß es am Mittwoch auf dem Twitter-Account von Netflix.