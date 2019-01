Gaffer fassen nach Zugunglück Geldstrafen aus

Augenzeuge: „Wir mussten über die Toten klettern“

Was die Betroffenen durchmachen mussten, schilderte ein 19-jähriger Überlebender Medien noch am Tag des Unfalls. „Wir mussten über die Toten klettern, die unter all den Trümmern auf dem Boden lagen, um zu den Verletzten zu gelangen und ihnen zu helfen“, beschrieb der 19-jährige Überlebende Simon Voldsgaard Tondering die dramatischen Momente nach dem Unfall. Er sei auf dem Weg in die Arbeit gewesen, als der Zug plötzlich zu beben begann und er Funken sprühen sah. „Dann fingen alle Fenster an zu zerbrechen, Scherben flogen über unsere Köpfe hinweg und die Platten in den Decken wurden abgerissen. Dann wurde alles schwarz“, so Tondering.