Mann kippte Benzin einfach in den Kanal

Mit seinem Auto war ein Rumäne an einer Tankstelle im Bezirk Neusiedl stehengeblieben. Statt Diesel füllte der Lenker allerdings Benzin in den Tank. Als er seinen Fehler bemerkte, pumpte er rund zehn Liter Kraftstoff selbst in Kanister ab. Doch anstatt den Sprit ordnungsgemäß zu entsorgen, marschierte der Mann zu einem nahe gelegenen Kanal und schüttete das Benzin dort einfach hinein! Ein Zeuge bemerkte das und verständigte die Polizei. Den einschreitenden Beamten erklärte der Übeltäter, dass er „keine andere Möglichkeit“ gehabt habe.