Assmont startet mit neuem Werk

Mit dem tschechischen Tochterunternehmen und dem neuen Werk, in dessen Ausbau vier Millionen Euro investiert werden, will man auch neue Märkte in Osteuropa erschließen. Derzeit gibt es Standorte in Österreich, Ungarn, Russland, in den USA, Kanada und sogar in Australien. Der Exportanteil beträgt 70 Prozent.