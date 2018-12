Kultur für Kinder: Ideen für die Weihnachtsferien!

Lesestadt in Villach verlängert

Verlängert wurde das Kinderliteratur-Festival „Lesestadt“: Kinder können in der Ausstellung in der Galerie Freihausgasse in Villach eine von Bilderbüchern inspirierte Miniaturstadt erkunden und Bücher der Autorinnen Angelika Kaufmann, Ali Mitgutsch, Michael Roher und Lisa Maria Wagner entdecken, lesen, hören, in Workshops mitmachen - bis 9. Februar 2019 immer Mi, Do, Fr, Sa; außer feiertags; Mehr zum Programm gibt‘s hier.