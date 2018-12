Oberösterreichs Feuerwehren im „Weihnachtsstress“

Neben einem gefährlichen Wohnhausbrand in Enns, waren Oberösterreichs Feuerwehren auch im restlichen Bundesland im „Stress“: In Neuhofen/Krems stand eine Kommode in einem alten Bauernhof in Flammen, in Mauthausen musste die Feuerwehr einen brennenden Schriftzug einer Bäckerei löschen und in Ried/Innkreis stürzte das Dache einer Produktionshalle ein.