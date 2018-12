Katze nach Verkehrsunfall aus Auto geflohen

„Unser Wagen wurde seitlich von einem anderen Pkw erfasst. Wir haben unsere Katzen immer in den Transportboxen mit, wenn wir auf Besuch fahren. Die Box von Daisy ist gebrochen und sie ist in Panik Richtung Gradisch davongelaufen. Ich habe sie die ganze Nacht gesucht. Meine Kinder sind so traurig,“ erzählt der Familienvater. Wir hoffen so sehr, dass wir „Daisy“ wiederfinden. Sie hat sich sicher irgendwo verkrochen und große Angst. Sie ist sehr groß und hat drei weiße Pfoten, eine Hinterpfote ist weiß-grau-getigert. Außerdem ist sie Fremden gegenüber sehr scheu. Hinweise bitte an 0664/8427990 oder 04276/ 39 105.