Botschaft holt Kärntnerin nach 16 Monaten aus Haft

Noch im Sommer 2016 meldete sich Martina K. bei ihren Freunden auf Facebook ab. Sie wolle „ihre Studien in Indien vorantreiben“. Dazu besuchte sie ein Meditationszentrum in Penukonda im Süden des Subkontinents. Ihr Visum lief ab. Fünf Tage später wurde die 38-jährige Villacherin von der Polizei in Karunagappally festgenommen.