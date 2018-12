„Bumblebee“: Wenn der Käfer ein Transformer ist

Während Optimus Prime noch die restlichen Transformers in den Weiten des Universums einsammelt, verfügt sich Soldat B-127 als Vorhut auf die Erde, bevor er gleich eins vor den Latz geknallt kriegt. Ziemlich ramponiert und in Gestalt eines alten WV-Käfers landet er auf einem Schrottplatz, wo ihn Hobby-Mechanikerin Charlie (Hailee Steinfeld aus „True Grit“) entdeckt - und in der Garage ordentlich aufmotzt.