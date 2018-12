Stormy Daniels posiert lasziv im US-„Playboy“

Verleumdungsklage zurückgewiesen

Ein Richter in Los Angeles ordnete am 12. Dezember an, dass die Stripperin nach der Zurückweisung ihrer Verleumdungsklage gegen den Präsidenten dessen Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 293.000 Dollar übernehmen müsse. Cliffords Anwalt Michael Avenatti kündigte an, die Entscheidung anzufechten.