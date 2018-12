„Durch meine Arbeit wurden Millionen gespart“

Über eine Kollegin, mit der er auch im Anschluss die Arbeiten am KH Nord durchführte, wurde er an die Projektleitung des Megaspitals vermittelt. Die ehemalige Programmleiterin des KH Nord, Susanne Lettner, sowie die ehemalige ärztliche Leiterin des Spitals, Sylvia Schwarz, hätten Fasching gemeinsam mit den beiden Stellvertretern Lettners für seine Dienste engagiert. Daraufhin habe er ein Pauschalangebot von 95.000 Euro gelegt, in dem jedoch keine Einzelleistungen definiert wurden, „damit wir frei sind, die Dinge zu tun, die zu tun sind“, sagte Fasching.