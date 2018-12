Zwei Überfälle mit Waffen in Welser Bahnhofsgegend

Der zweite Überfall in der gleichen Gegend

Vier unbekannte Täter beobachteten am Montag gegen 21 Uhr vermutlich einen 41-jährigen syrischen Asylwerber aus dem Bezirk Linz-Land, als er mit den Tageseinnahmen von einem Weihnachtsstand zum Bahnhof ging und folgten ihm. In der Bahnhofsstraße sprach einer der Täter den 41-Jährigen an, ein anderer hielt ihm eine Faustfeuerwaffe an die linke Hüfte. Sie zwangen ihn zur Herausgabe des Bargeldes und flüchteten anschließend Richtung Bahnhof.