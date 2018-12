Wirtschaftsgebäude in Finkenstein steht in Flammen

Aus noch unbekannter Ursache brach am Montagbend in einem Wirtschaftsgebäude in St. Job bei Finkenstein ein Feuer aus. Die Landesalarm- und Warnzentrale löste sogar Alarmstufe 3 aus. Insgesamt rückten neun Feuerwehren aus, um den in Vollbrand stehenden Stall zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei übernommen.