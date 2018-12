Neuer Rucksackserie und leichte Lawinenschaufel

Im Winter 19/20 sind die Nähe zu den heimischen Bergen sowie ihre Traditionen präsenter denn je: Seit der ersten Wollstunde 1986 arbeitet Ortovox mit der in der Steiermark ansässigen Strickerei Heratex zusammen. Hier werden die Classic Knit Einsätze und die Classic Wool Gloves - teils noch in Handarbeit - gestrickt und gewalkt. In den Produktlinien wird zum ersten Mal die Schweizer Wolle Swisswool als Garn verwendet: Inmitten der Lechtaler Alpen wird die hochwertige Schurwolle in der Spinnerei Wolle Wagner auf uralten Maschinen langsam und behutsam zu feinem Garn verarbeitet. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen, den Menschen und der Umwelt steht bei jeder Produktion im Vordergrund.