Jennifer Lawrence: „Hatte nicht Sex mit Weinstein“

„Fühle mit allen Frauen“

Laut der Klage habe Weinstein der Schauspielerin in den nächsten zwei Jahren immer wieder ein paar Rollen angeboten und sie zu sich in sein Büro bestellt. Die sexuellen Attacken seien weitergegangen, bis sie im Dezember 2015 bei einem Event im Beverly Hills Hotel Weinsteins Avancen abgelehnt habe und aus dem Zimmer laufen habe wollen: „Er hat mich in sein Badezimmer geschubst und gesagt: ‚Halte deinen fucking Mund. Du willst das Ganze doch nicht total abfucken, oder?‘“