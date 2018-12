Extra-Geldspritze für Gmundner Festwochen

„Frozen Flowers“, also „Eisblumen“, nennen die Salzkammergut Festwochen Gmunden ihr Winterprogramm. Nach Finanzdebakel und Rücktritt der Intendanz will man neu durchstarten, ohne Intendanz, mit weniger Veranstaltungen und einer Extra-Geldspritze der Stadt Gmunden, die in Zukunft genau hinschauen will.