Patrouillen bald im ganzen Land

Seit dem Jahr 2016 patrouillieren ehemalige Langzeitarbeitslose durch die Gemeinden Kittsee, Pama, Deutschjahrndorf, Baumgarten, Schattendorf, Loipersbach, Rechnitz, Schandorf und Deutsch Schützen. „Es sind im Rahmen des Sicherheitspartner-Projektes die Delikte in der Gemeinde Kittsee um rund 25 Prozent zurückgegangen in Baumgarten oder Pama sind es sogar 50 Prozent“, so Tschürtz.