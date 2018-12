Bayerns Sportboss poltert trotz Tor-Spektakels

Auslosung am Montag (17.12., 12.00 Uhr) in Nyon.

Spieltermine: Achtelfinale: Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März. Die Viertelfinali folgen am 9./10. und 16./17. April, die Halbfinali sind für den 30. April/1. Mai sowie den 7./8. Mai terminiert. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.