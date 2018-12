Rochade in Klagenfurter FPÖ offenbar jetzt fix!

Dass es bereits jetzt zum Wechsel innerhalb der FPÖ kommt, dürfte mit einer aktuellen Umfrage zusammenhängen, die die Partei in Auftrag gegeben hatte. 500 Bürger wurden vom OGM-Institut nach den Sympathiewerten der Klagenfurter Politiker befragt. In dieser Woche trudelte das Ergebnis ein. „Es wird erst intern bewertet“, sagte Scheider am Dienstag hörbar niedergeschlagen im „Krone“-Interview - und das wohl nicht nur wegen einer Verkühlung. Denn er landete in der Umfrage knapp hinter Germ. Allerdings liegen beide auch weit hinter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.