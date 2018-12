Lehrlingsausbildung für Familienbetrieb Ehrensache

In Sachen Familienbetrieb macht den Mitgliedern der Firma Werfring in Marz nicht so schnell jemand etwas vor. Nach dem tragischen Tod von Firmengründer Josef Werfring von fünf Jahren übernahm Sohn Martin mit gerade einmal 19 Jahren die Leitung. Unterstützt von seinen Schwestern werden in dem Betrieb unter seiner Leitung Förderanlagen für die Getränkeindustrie produziert.