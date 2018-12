IAMX‘ Chris Corner lässt ins Seelenleben blicken

Für Corner ist das ständige Hin- und Herpendeln seiner Existenzen nicht immer einfach zu handhaben. „Wenn ich zuhause bin, will ich nichts von der Welt sehen, auf Tour öffne ich mich ihr hingegen völlig - deswegen ist der Wandel dazwischen wirklich schwierig. Ich liebe mich als IAMX, auch wenn das Leben so nicht so ausbalanciert und flüchtiger ist als als Chris Corner, der in der Wüste im Studio sitzt. Das war auch Teil meiner Krise, weil ich mich finden und mit mir selbst ins Reine kommen musste. Ich musste mich selbst finden und durfte nicht mehr dagegen ankämpfen, was ich viele Jahre machte. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Frieden ich dadurch erfuhr, dass ich mich so akzeptierte, wie ich bin.“ Auf Tour kommt Corner zum Glück trotzdem wieder. Am 18. Februar ist er im Grazer ppc zu Gast. Karten dafür gibt es unter www.oeticket.com.