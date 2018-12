Auto zerschellt an Bäumen und geht in Flammen auf

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in der Winckelmannstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und gegen drei Alleebäume geprallt. „Der Lenker war mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde notoperiert.