Einwöchiger Regen war „Tropfen auf heißen Stein“

Besonders unsere Bauern warten seit Monaten verzweifelt auf Regen, die extreme Trockenheit hat sich bereits fatal auf die Landwirtschaft ausgewirkt. Seit Monatsbeginn blicken sie nun mit Hoffnung zum Himmel: Am meisten hat es bisher in der Pyhrnregion mit 80 Litern pro Quadratmeter geregnet, am wenigsten im Mühlviertel, wo 35 Liter gemessen wurden.